Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка

Она разместила в сети серию снимков, на девяти из которых запечатлена в разных нарядах с плоским животом, а на 10-м позирует в белом вязанном платье, поддерживая рукой округлившийся живот.
"Да!" – подписала она фото.
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Хантингтон-Уайтли стала знаменитой благодаря работе в шоу бельевого бренда Victoria's Secret.
Ее отношения со Стэтхемом начались в 2010 году. В январе 2016 года пара обручилась. В начале лета 2017 года Хантингтон-Уайтли родила первенца – сына Джека Оскара.