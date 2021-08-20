Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка

Она разместила в сети серию снимков, на девяти из которых запечатлена в разных нарядах с плоским животом, а на 10-м позирует в белом вязанном платье, поддерживая рукой округлившийся живот.

"Да!" – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)