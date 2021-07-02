Стивен Кинг назвал худший, по его мнению, фильм-ужасов

Кинг регулярно в соцсетях высказывается о своих предпочтениях в кино Фото: ЕРА

Этой кинолентой, по словам 73-летнего Кинга, стал "Кровавый пир".

"Какой худший фильм ужасов вы видели? Я – "Кровавый пир", – сообщил писатель у себя в Twitter.

What is the worst horror movie you ever saw? For me, BLOOD FEAST. — Stephen King (@StephenKing) June 29, 2021

"Кровавый пир" вышел на экраны в 1963 году. Режиссер картины Гершелл Гордон Льюис снял ее всего за четыре дня. В центре сюжета мужчина с психическими отклонениями, который убивает и съедает женщин, тем самым принося жертву и пытаясь оживить свою "египетскую богиню" Иштар.

Несмотря на плохие отзывы критиков, картина имела коммерческий успех. При бюджете в $24,5 тыс. фильм собрал в прокате почти $4 млн.