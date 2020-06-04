"Страна Лавкрафта". Вышел тизер сериала с Джонатаном Мейджерсом. Видео
На YouTube-аккаунте американского канала HBO разместили тизер сериала "Страна Лавкрафта". В основе проекта – роман Мэтта Раффа "Страна Лавкрафта". Главный герой – солдат Аттикус Блэк, который возвращается с корейской войны в США. Он встречается с подругой детства Летицией и дедом Джорджем, чтобы найти своего отца и загадочное место – страну Лавкрафта. Режиссер – Миша Грина. Роли исполнили Джонатан Мейджерс, Герни Смоллетт-Белл и Кортни Б. Вэнс. Сериал покажут на HBO в августе.
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