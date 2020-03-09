"Страшные сказки: Город ангелов". Вышел трейлер сериала с Дормер. Видео
На YouTube-канале Penny Dreadful on Showtime разместили трейлер сериала "Страшные сказки: Город ангелов". Это спин-офф "Страшных сказок" (2014–2016) с Евой Грин и Тимоти Далтоном. Действие сериала разворачивается в 1930-е годы в Лос-Анджелесе. Детективам предстоит расследовать убийство с элементами мексиканского оккультного обряда. Вскоре они выяснят, что к преступлению причастна местная элита. Роли исполнили Натали Дормер, Дэниэл Дзоватто, Адриана Барраса, Джессика Гарза, Рори Киннер, Нэйтан Лейн, Джонатан Нивз. Режиссер – Джон Логан. Премьера сериала состоится 26 апреля на американском канале Showtime.
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