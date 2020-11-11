"Стыдуха", "Зачем эти сиськи?" 51-летняя Бондарчук показала поклонникам обнаженную грудь

Экс-супруга российского режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук поделилась в сети откровенным снимком, на котором запечатлена топлес.

Бондарчук родилась в 1968 году Фото: a030aa / Instagram

Телеведущая, блогер и главный редактор журнала Hello!, 51-летняя экс-супруга российского режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук разместила в сети снимок, на котором была запечатлена топлес в расстегнутой белой рубашке и высоких черных трусах.

Из аксессуаров Бондарчук использовала колье с удлиненными цепями. Ведущая с помощью фоторедактора прикрыла черными штрихами откровенные фрагменты на фото.

"Стыдуха", – отреагировали на снимок фолловеры Бондарчук.

"Вы и так красивая женщина, но вот зачем показывать всему миру эти сиськи, для меня непонятно. Что вы этим откровенным фото хотели сказать!?" – комментируют публикацию пользователи сети.

"О, боги, зачем такая красивая!" – поддержали главреда подписчики.

"Женщина в возрасте, а все туда же", – написали в комментариях читатели Instagram-блога Бондарчук.

Бондарчук (в девичестве – Рудская) родилась в 1968 году в Москве. После победы на конкурсе Burda Moden, работала моделью.

В браке с режиссером Федором Бондарчуком телеведущая родила двоих детей – сына Сергея (1991) и дочь Варвару (1999). Пара рассталась в 2016 году.

В августе 2020 года Бондарчук вышла замуж за российского фотографа и дизайнера Сергея Харченко. Супруг моложе Бондарчук на пять лет.