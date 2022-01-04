Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала

На снимке, который сделал фотограф Патрик Свирк, образ Касты дополнили сапоги в сеточку со стразами от модного дома Saint Laurent.
"Спасибо всему коллективу за прекрасную съемку и счастливого Нового года!" – подписала она публикацию.
В кадре модель позировала, сидя на полу и скрестив ноги.
"Захватывающе", – прокомментировал фото eran.gomeh.
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Летиция Каста родилась 11 мая 1978 года в Понт-Одеме, Франция. В 15 лет она получила приглашение от модельного агентства Madison Models, а в 18 лет стала одним из "ангелов" Victoria's Secret .
В октябре 2001 года модель родила дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи. От итальянского актера Стефано Аккорси Каста родила сына Орландо (2006) и дочь Афину (2009).
В 2017 году Каста вышла замуж за французского актера Луи Гарреля. В марте 2021 года у них родился сын Азель.