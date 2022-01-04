Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала

В марте 2021 года Летиция Каста стала мамой в четвертый раз Фото: laetitiacasta /Instagram

На снимке, который сделал фотограф Патрик Свирк, образ Касты дополнили сапоги в сеточку со стразами от модного дома Saint Laurent.

"Спасибо всему коллективу за прекрасную съемку и счастливого Нового года!" – подписала она публикацию.

В кадре модель позировала, сидя на полу и скрестив ноги.

"Захватывающе", – прокомментировал фото eran.gomeh.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)