"Супернова". Вышел трейлер фильма с Фертом и Туччи в роли семейной пары. Видео

На YouTube-канале StudiocanalUK размесили трейлер фильма "Супернова". Режиссер – Гарри Маккуин. Главные роли в картине исполнили Колин Ферт и Стэнли Туччи. Они сыграли супружескую гомосексуальную пару. По сюжету мужчины отправляются в путешествие по Англии. Они посещают места из своего прошлого. Один из супругов скрывает от своего партнера стремительно развивающуюся деменцию и планирует суицид. Премьера фильма состоится на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне 24 сентября, а 27 ноября лента выйдет в мировой прокат.

27 ноября лента выйдет в мировой прокат

Скриншот: StudiocanalUK / YouTube

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Видео: StudiocanalUK / YouTube