"Святая Мод". Вышел трейлер фильма с Дженнифер Эль. Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер фильма "Святая Мод". Главная героиня – медсестра Мод, углубленная в религию. Она уверена, что может спасти душу своей пациентки, балерины Аманды. Режиссер фильма – Роуз Гласс. Роли исполнили Дженнифер Эль, Морфидд Кларк. Мировая премьера ленты запланирована на 27 марта 2020 года.
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