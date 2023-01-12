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12 января, 2023
 
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Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Поплавской два сына. На войну отправился старший (на фото справа)
У Поплавской два сына. На войну отправился старший (на фото справа)
Фото: the_yana_poplavskaya / Instagram

55-летняя российская актриса и кремлевская пропагандистка Яна Поплавская, звезда советского детского фильма "Красная Шапочка", заявила, что гордится своим 37-летним сыном Климом, который прошел военную подготовку, чтобы убивать украинцев. Об этом 11 января сообщило российское пропагандистское издание MK.ru.

Как рассказала Поплавская, ее сын, до того как отправиться воевать в Украину, на протяжении нескольких месяцев проходил обучение в Чечне, а на войне одновременно намерен снимать фильм.

"Сын прошел обучение в Гудермесе, сам экипировался, сам работает, снимает. Я его люблю, уважаю и горжусь им. Но он же мне практически ничего не говорит. Кроме слов: "Мам, я люблю, все хорошо, все нормально", я от него других слов не слышала", – рассказала пропагандистка.

Поплавская отметила, что также намерена ехать в Донецкую область, частично оккупированную РФ, и рассказала, как помогает террористам.

"У меня сейчас собран огромный груз, и я сама поеду на Донбасс. (...) Мне сказал один из военных: "Вы не волнуйтесь – каждый носок найдет свою ногу". Мой муж, новостной ведущий, формирует грузы для военных, друзья и друзья друзей помогают", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Клим (1985) – старший сын Поплавской. Он родился в браке актрисы с режиссером Сергеем Гинзбургом У них также есть сын Никита (1996). Супруги расторгли брак в 2011 году. 

В 2015 году актриса вышла замуж за журналиста Евгения Яковлева.

Поплавская с 2014 года поддерживает агрессивную политику РФ в отношении Украины. Она находится в базе сайта СБУ – "Миротворец". Пропагандистку внесли туда за сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью посещения оккупированного Россией Крыма; отрицание российской агрессии, популяризацию российского оккупационного режима на территории аннексированного Крыма.

Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, террористы, война России против Украины, Яна Поплавская, актриса
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