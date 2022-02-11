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11 февраля, 2022
 
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Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей

Концерт зрители увидят во дворце "Украина" 16 февраля, а телезрители позже в записи на украинских телеканалах
Концерт зрители увидят во дворце "Украина" 16 февраля, а телезрители – позже в записи на украинских телеканалах
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Музыкальная премия "Украинская песня года 2021" состоится 16 февраля в Национальном дворце искусств "Украина" и удивит зрителя инновационной сценой, необычными парами ведущих и неожиданными музыкальными новинками от украинских артистов. Чего только стоит премьера первой за 20 лет украиноязычной песни Верки Сердючки "Предложение"! Организаторам премии Михаилу Поплавскому и Олегу Виннику удалось уговорить артиста презентовать свой трек именно на сцене "Украинской песни года".

Две пары ведущих и премьеры от топовых артистов разных поколений

"Через украинскую песню, украинский язык мы прививаем молодежи любовь ко всему украинскому, любовь к Родине. Украинская песня сплачивает, поддерживает дух нации. Нам сегодня нужно объединиться ради украинского национального возрождения. Украинская песня, как феникс, расправляет крылья в будущее и звучит громко на весь мир, что мы украинцы, мы нация, мы народ со своей тысячелетней историей, культурой и традициями", – сказал на пресс-конференции автор идеи, генеральный продюсер и владелец торговой марки "Украинская песня года" Михаил Поплавский.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Также во время грандиозного шоу новые песни представят Олег Винник, Артем Пивоваров, Wellboy и другие. Топовых артистов отметят в номинациях "Легенда украинской песни", "Гордость украинской песни" и "Надежда украинской песни". Лауреатами премии станут исполнители разных жанров, стилей и поколений. Единственное и неизменное условие: песня должна звучать на украинском языке.

В этом году будут две пары ведущих. Как шутит Поплавский, на случай, если одна заболеет коронавирусом. Михаил Михайлович на сцене будет в паре с поп-дивой и с недавних пор заведующей кафедрой эстрадного пения в Киевском университете культуры Тиной Кароль, а Григорий Решетник – с Лилией Ребрик.

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Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Шоу мирового уровня от Кати Царик

Режиссером масштабного шоу в очередной раз стала звездная выпускница университета культуры Катя Царик. Она обещает удивить зрителя неординарной подачей номеров с использованием технических новинок мирового уровня и разнообразием постановок, каждая из которых станет мини-спектаклем. А главное – все это не будет похоже на ни одно шоу, которое мы когда-либо видели.

"На "Грэмми" не ориентируемся, потому что мы круче", – шутит поющий ректор.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

"Мне нравится, что Михаил Михайлович всегда дает наставление сделать что-то новое. Не копировать мероприятие и не смотреть, как там. А создавать свое, украинское, уникальное и неповторимое. И для меня как для режиссера приятно работать в таких условиях", – заявила Катя Царик во время пресс-конференции.

Концерт зрители увидят во дворце "Украина" 16 февраля, а телезрители – позже в записи на украинских телеканалах. Акцент будет сделан на технологичности и современной картинке, которые Царик и ее команда гармонично соединили с мелодичностью украинской песни, артистизмом и талантами исполнителей разных поколений.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

История проекта: 

Проект "Украинская песня года" (ранее "Наша песня") был создан в 2004 году по инициативе Михаила Поплавского. Практически 90% национального радио- и телеэфира в то время занимала иностранная музыка. Михаил Поплавский вместе с командой единомышленников решил популяризировать украинскую песню и исполнителей ежегодной премией, привлекая к ним внимание общественности. Разные жанры, стили, молодежь и легенды сцены – единственное требование к ним – песня должна звучать на украинском.

В 2012 году премия вышла на международную арену. В Книгу мировых рекордов Гиннесса вошел национальный проект "Песня объединяет нас" как самый продолжительный музыкальный телемарафон национальной песни в прямом эфире. Он длился 110 часов без перерыва на новости и рекламу. А выступили на нем более 3 тыс. исполнителей как народной, так и современной украинской песни. Рекордный телемарафон увидели в 155 странах мира.

В 2017 году церемония награждения национальной премией "Украинская песня года" проводилась в Варшаве. С 2019 года Михаил Поплавский и Олег Винник сообща занимаются реализацией проекта.

Теги: Михаил Поплавский, шоу-бизнес, премия, Тина Кароль, Олег Винник, шоу, Артем Пивоваров, Григорий Решетник, Лилия Ребрик, песня, Университет культуры, Катя Царик, Украинская песня года
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