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29 сентября, 2021
 
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"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца

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Джейн Фонда родилась в 1937 году в США
Джейн Фонда родилась в 1937 году в США
Фото: ЕРА

83-летняя американская актриса, модель и писательница Джейн Фонда стала героиней польского глянцевого издания Vogue. Фото обложки нового номера журнала со своим изображением артистка разместила 29 сентября в Instagram.

Фонда запечатлена на обложке издания в черном облегающем костюме. Ее образ дополнили шляпа и корсет в тон.

"Спасибо за то, что являетесь таким вдохновляющим примером для женщин всех возрастов", – отреагировали на фото поклонницы певицы. 

"Такая красивая. И такая невероятная энергия!" – оценили публикацию фолловеры.

Контекст:

Джейн Фонда родилась в 1937 году в США. Она двукратная обладательница премии "Оскар" (1972, 1979), пятикратный лауреат премии "Золотой глобус" (1962, 1972, 1978, 1979, 2021), двукратная победительница премии BAFTA (1979, 1980), а также была удостоена премии "Эмми" (1984).

Теги: Джейн Фонда, журнал
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