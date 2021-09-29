"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца

Джейн Фонда родилась в 1937 году в США Фото: ЕРА

Фонда запечатлена на обложке издания в черном облегающем костюме. Ее образ дополнили шляпа и корсет в тон.

"Спасибо за то, что являетесь таким вдохновляющим примером для женщин всех возрастов", – отреагировали на фото поклонницы певицы.

"Такая красивая. И такая невероятная энергия!" – оценили публикацию фолловеры.

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