TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио

Тамерлан и Алена Омаргалиевы: Это легендарная песня, которая вызывает очень сильные эмоции Фото предоставлено пресс-службой TamerlanAlena

В релизе, предоставленном изданию "ГОРДОН" командой артистов, отмечается, что они стали первыми, кому Ротару дала разрешение на ремейк.

“Это легендарная песня, которая вызывает очень сильные эмоции. Она душевная и по-настоящему народная, ее знает несколько поколений Нам было важно спеть ее в своем стиле, но при этом сохранить куплеты и припев в той форме, в которой они были изначально и всем знакомы. Мы добавили в песню более трендового звучания, но оставили ее самобытность", – рассказали Тамерлан и Алена Омаргалиевы.