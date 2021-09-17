Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2021
 
Новости

"Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дуэт TamerlanAlena о новой песне: Это история, знакомая каждому до боли
Дуэт TamerlanAlena о новой песне: Это история, знакомая каждому до боли
Фото предоставлено командой TamerlanAlena

Украинский супружеский дуэт TamerlanAlena (Тамерлан и Алена Омаргалиева) 17 сентября на своем YouTube-канале презентовал видеоработу на композицию "Детка".

"Это история, знакомая каждому до боли. Сколько красивых девчонок пролило слезы из-за неразделенной любви? И сколько раз мама говорила: “До свадьбы заживет”, а мы не верили. Первые дни страдаем, умираем и думаем, что жизнь закончена. Но этим треком мы хотим помочь каждой девочке, которая сейчас переживает подобные чувства – ни один парень не стоит твоих слез, детка", – прокомментировала посыл новой композиции Алена Омаргалиева.

В релизе отмечается, что трек был создан вместе с саунд-продюсером Сергеем Рановым. 

ВИДЕО
Видео: TamerlanAlena / YouTube
Теги: клип, TamerlanAlena
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
Дмитрий ГОРДОН
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
"Люблю сильно". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала брата
"Люблю сильно". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала брата
"Я сейчас один". Dzidzio рассказал, возможно ли примирение со Slavia
"Я сейчас один". Dzidzio рассказал, возможно ли примирение со Slavia
"А жвачку обязательно колхозно жевать?" Настя Каменских показала, как выглядит до и после макияжа
"А жвачку обязательно колхозно жевать?" Настя Каменских показала, как выглядит до и после макияжа
44-летняя Шакира станцевала с 90-летним отцом на его юбилее. Видео
44-летняя Шакира станцевала с 90-летним отцом на его юбилее. Видео
"Милиционер-миллионер, у него, серьезно, много дел". Проект Бардаша – группа "Коррупция" – презентовала трек о "человеке из органов". Аудио
"Милиционер-миллионер, у него, серьезно, много дел". Проект Бардаша – группа "Коррупция" – презентовала трек о "человеке из органов". Аудио
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS