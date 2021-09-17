  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео

"Это история, знакомая каждому до боли. Сколько красивых девчонок пролило слезы из-за неразделенной любви? И сколько раз мама говорила: “До свадьбы заживет”, а мы не верили. Первые дни страдаем, умираем и думаем, что жизнь закончена. Но этим треком мы хотим помочь каждой девочке, которая сейчас переживает подобные чувства – ни один парень не стоит твоих слез, детка", – прокомментировала посыл новой композиции Алена Омаргалиева.

В релизе отмечается, что трек был создан вместе с саунд-продюсером Сергеем Рановым.

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