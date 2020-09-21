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21 сентября, 2020
 
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"Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео

Участница украинского R'n'B дуэта TamerlanAlena – певица Alena Omargalieva – презентовала клип на сольную песню "Малиновое вино". Видео разместили на YouTube-канале TamerlanAlena. Певица предстает танцующей в белой рубашке, надетой на голое тело, корсетах и купальнике, плавая в бассейне. "Мечтательная и убегающая от себя и реальности, дерзкая и беспощадная, соблазнительная и отчаянная – в этих и других обликах зрители увидят Alena Omargalieva в ее сольной работе. Каждому характеру героини была отведена особенная локация. Съемки начались на рассвете на крыше небоскреба, зенит пришелся на пшеничное поле, а закончили – под утро следующего дня в изысканных двухэтажных апартаментах", – говорится в описании клипа. По словам певицы, она прожила целую маленькую жизнь на съемках. "Моя героиня переживает в кадре весь спектр эмоций и чувств, которые вызвало у нее предательство любимого: от растерянности до равнодушия и решения идти дальше", – прокомментировала Alena Omargalieva.

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Alena Omargalieva: Моя героиня переживает в кадре весь спектр эмоций и чувств, которые вызвало у нее предательство любимого
Alena Omargalieva: Моя героиня переживает в кадре весь спектр эмоций и чувств, которые вызвало у нее предательство любимого
Скриншот: TamerlanAlena / YouTube

видео

Видео: TamerlanAlena / YouTube
Теги: видео, клип, певица, TamerlanAlena, Alena Omargalieva
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