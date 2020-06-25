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25 июня, 2020
 
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"Малиновое вино". Вышла сольная песня участницы дуэта TamerlanAlena. Видео

Участница украинского R'n'B дуэта TamerlanAlena Алена Омаргалиева (Alena Omargalieva) презентовала сольную песню "Малиновое вино". Лирик-видео (видеозарисовку) разместили на YouTube-канале TamerlanAlena. Это первая сольная композиция певицы за все десять лет существования дуэта. Автором песни "Малиновое вино" является Alena Omargalieva. По словам исполнительницы, она на протяжении нескольких лет размышляла над запуском сольного проекта. Период концертного затишья в связи с пандемией коронавируса подтолкнул ее к выпуску сольного трека. "Эта песня отображает эмоции всех девушек и женщин, которые мы переживаем после неудачной любви. Я хочу предостеречь их от безответственных и равнодушных мужчин, из-за которых приходится по ночам плакать в подушку. Я знаю, как может быть плохо, когда не оправданы чувства. Сама вспомнила прошлый опыт, когда писала трек. Но, я уверена, что переживания могут быть напрасны, и для каждой найдется тот единственный, который будет любить до беспамятства. Главное – никогда не переставайте верить в настоящую любовь", – прокомментировала премьеру Alena Omargalieva. В новой песне она впервые прочитала рэп. Сольный проект певица планирует развивать параллельно с участием в дуэте TamerlanAlena. Партнер и муж певицы Тамерлан выступает продюсером дебютной сольной работы жены.

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Alena Omargalieva: Эта песня отображает эмоции всех девушек и женщин, которые мы переживаем после неудачной любви
Alena Omargalieva: Эта песня отображает эмоции всех девушек и женщин, которые мы переживаем после неудачной любви
Скриншот: TamerlanAlena / Facebook

видео

Видео: TamerlanAlena / YouTube
Теги: видео, певица, TamerlanAlena, трек, Alena Omargalieva
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