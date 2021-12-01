"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье

Для фото 36-летняя певица позировала в ванной комнате. Ее образ дополнили бигуди на волосах.

"Ребята, какие планы на Новый год? Вот мне интересно, девочки, какие подарки будете выбирать своим мужчинам? Носки, трусы и бритва уже не годятся. Даже Google уже говорит", – подписала она публикацию.

"Какая ты красивая", – написал krasnij_aleksej.

"Слишком сексуальный уровень", – отметил пользователь cheshirecat121.

"Шикарная!" – прокомментировала maruskavasylenko.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Omargalieva Alena (@omargalieva.alena)