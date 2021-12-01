Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
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"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье

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Alena Omargalieva: Ребята, какие планы на Новый год?
Alena Omargalieva: Ребята, какие планы на Новый год?
Фото: omargalieva.alena / Instagram

Участница украинского супружеского дуэта TamerlanAlena (Тамерлан и Алена Омаргалиева) – певица Alena Omargalieva 30 ноября опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в черном кружевном бра и черных трусах в отражении зеркала.

Для фото 36-летняя певица позировала в ванной комнате. Ее образ дополнили бигуди на волосах.

"Ребята, какие планы на Новый год? Вот мне интересно, девочки, какие подарки будете выбирать своим мужчинам? Носки, трусы и бритва уже не годятся. Даже Google уже говорит", – подписала она публикацию.

"Какая ты красивая", – написал krasnij_aleksej.

"Слишком сексуальный уровень", – отметил пользователь cheshirecat121.

"Шикарная!" – прокомментировала maruskavasylenko.

Контекст:

Alena Omargalieva родилась 17 сентября 1985 года в Черкассах. Певица выступала как сольно, так и в составе музыкальных коллективов D.Lemma, Don’t touch, XL Delux, "Караты" и "Лион". В 2009 году в соцсети "Одноклассники" Omargalieva познакомилась с музыкантом Тамерланом, с которым создала дуэт TamerlanAlena. В 2013-м они поженились, а спустя год у пары родился сын Тимур.

Теги: Новый год, певица, TamerlanAlena, трусы, Alena Omargalieva, подарки
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