"Тарас. Возвращение". Вышел кинотеатральный трейлер украинского фильма. Видео
На YouTube-канале продюсерского центра Insight Media опубликован кинотеатральный трейлер фильма "Тарас. Возвращение".
В фильме показана история жизни украинского поэта Тараса Шевченко в ссылке. Шевченко сыграл украинский актер Борис Орлов. В ролях также снимались Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Роман Луцкий, Анна Топчий, Олег Волошенко, Акниет Оринтай.
Режиссер картины – Александр Денисенко. Премьера фильма запланирована на 2 апреля.
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