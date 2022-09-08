Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ

Халеп и Юрук планировали обвенчаться нынешней осенью, подчеркивает издание. Отмечается, что причиной развода стало постоянное отсутствие супруги дома, связанное с ее путешествиями. Решение о разводе пара приняла вместе, делить имущество супруги не будут.
Для Юрука это был третий брак, а для Халеп – первый. Портал Capital Români пишет, что Юрук является крупнейшим македонским бизнесменом, его бизнес связан со сдачей недвижимости в аренду.
Симона Халеп – победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде. Сейчас она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
По данным WTA, за время профессиональной карьеры Халеп заработала почти $38 млн призовых.