Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ

Халеп и Юрук не будут делить имущество во время развода, пишут СМИ Фото: simonahalep / Instagram

Халеп и Юрук планировали обвенчаться нынешней осенью, подчеркивает издание. Отмечается, что причиной развода стало постоянное отсутствие супруги дома, связанное с ее путешествиями. Решение о разводе пара приняла вместе, делить имущество супруги не будут.

Для Юрука это был третий брак, а для Халеп – первый. Портал Capital Români пишет, что Юрук является крупнейшим македонским бизнесменом, его бизнес связан со сдачей недвижимости в аренду.