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08 сентября, 2022
 
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Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ

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Халеп и Юрук не будут делить имущество во время развода, пишут СМИ
Халеп и Юрук не будут делить имущество во время развода, пишут СМИ
Фото: simonahalep / Instagram

Экс-первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп спустя год после свадьбы рассталась с македонским бизнесменом Тони Юруком. Об этом 7 сентября сообщает румынский сайт Prosport со ссылкой на собственные источники информации.

Халеп и Юрук планировали обвенчаться нынешней осенью, подчеркивает издание. Отмечается, что причиной развода стало постоянное отсутствие супруги дома, связанное с ее путешествиями. Решение о разводе пара приняла вместе, делить имущество супруги не будут.  

Для Юрука это был третий брак, а для Халеп – первый. Портал Capital Români пишет, что Юрук является крупнейшим македонским бизнесменом, его бизнес связан со сдачей недвижимости в аренду.

Контекст:

Симона Халеп – победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде. Сейчас она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

По данным WTA, за время профессиональной карьеры Халеп заработала почти $38 млн призовых. 

Теги: развод, Симона Халеп, брак
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