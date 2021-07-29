"Теперь я видел все", "А куда мы так идем?" Модель Байкова позировала в людном месте с голой грудью, перетянутой ремнем

Снимок сделан таким образом, что видна только нижняя часть лица Байковой. Она позирует в кадре в голубых плавках и синей косынке. Голая грудь модели прикрыта ремнем.
"Поговорим о стиле?" – написала она.
"Теперь я видел все", – отреагировал один из фолловеров модели.
"А куда мы так идем?" – написали в комментариях подписчики.
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Алина Байкова родилась в Кировограде в 1989 году, где получила среднее образование. В юности она работала официанткой. Сейчас модель строит карьеру в США.