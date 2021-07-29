"Теперь я видел все", "А куда мы так идем?" Модель Байкова позировала в людном месте с голой грудью, перетянутой ремнем

Снимок сделан таким образом, что видна только нижняя часть лица Байковой. Она позирует в кадре в голубых плавках и синей косынке. Голая грудь модели прикрыта ремнем.

"Поговорим о стиле?" – написала она.

"Теперь я видел все", – отреагировал один из фолловеров модели.

"А куда мы так идем?" – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova)