"Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
Украинская группа Quest Pistols презентовалана своем YouTube-канале клип на композицию "Тесно". На данный момент в состав коллектива входят Даниил Мацейчук, Иван Криштофоренко, Вашингтон Саллес, но в новом ролике показали и экс-участников коллектива, в частности Антона Савлепова и Никиту Горюка. В финале ролика на экране появляются кадры с надписью The End – "Конец". "Новый клип Quest Pistols – преодоление отчуждения через любовь", – говорится в подписи к видео. Сейчас группа Quest Pistols называется Quest Pistols Show, но новый ролик выпущен под старым названием. Коллектив начинает историю с 2007 года.
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