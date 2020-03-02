The Other Side. Вышел клип Тимберлейка и SZA. Видео
Американский певец Джастин Тимберлейк разместил на своем YouTube-канале клип на трек The Other Side. Песня записана совместно с американской соул-певицей SZA. Композиция стала саундтреком полнометражного мультфильма "Тролли. Мировой тур". В ролике Тимберлейк и SZA танцуют и поют на фоне и внутри серебряного дискошара и в зеркальном коридоре.
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