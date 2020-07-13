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13 июля, 2020
 
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The Passenger. Игги Поп выпустил клип на свою знаменитую песню. Видео

Американский музыкант Игги Поп на своем YouTube-канале презентовал клип на трек The Passenger. Композиция была выпущена 43 года назад. В ролике показаны архивные снимки музыканта. Изображения совместили с видео и фото ночной дороги с множеством огней. В кадре также появляется текст композиции. Авторы ролика – Симон Тейлор, Эстер Фридман и Пол Макалпин. Песня The Passenger впервые была выпущена как би-сайд на пластинке с синглом Success 1977 года. В том же году она вошла во второй сольный альбом музыканта Lust for Life.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В ролике показаны архивные снимки Игги Попа
В ролике показаны архивные снимки Игги Попа
Скриншот: Iggy Pop Official / YouTube

видео

Видео: Iggy Pop Official / YouTube
Теги: музыка, видео, клип, Игги Поп
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