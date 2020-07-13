The Passenger. Игги Поп выпустил клип на свою знаменитую песню. Видео
Американский музыкант Игги Поп на своем YouTube-канале презентовал клип на трек The Passenger. Композиция была выпущена 43 года назад. В ролике показаны архивные снимки музыканта. Изображения совместили с видео и фото ночной дороги с множеством огней. В кадре также появляется текст композиции. Авторы ролика – Симон Тейлор, Эстер Фридман и Пол Макалпин. Песня The Passenger впервые была выпущена как би-сайд на пластинке с синглом Success 1977 года. В том же году она вошла во второй сольный альбом музыканта Lust for Life.
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