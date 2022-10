Группа The Rasmus на концерте в Германии посвятила хит In The Shadows Украине. Видео

"Мы хотим спеть эту песню сегодня для Украины. Вы с нами?" – сказал фронтмен группы Лаури Юленен.

Контекст:

The Rasmus 21 октября вместе с украинской группой Kalush Orchestra презентовали новую версию своего хита In The Shadows под названием In The Shadows of Ukraine.

Коллективы познакомились на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022". Тогда они вместе исполнили конкурсную песню Stefania группы Kalush Orchestra.