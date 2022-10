  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео

Участники Kalush Orchestra и The Rasmus познакомились на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" Фото предоставлено командой Kalush Orchestra

В песне звучит фрагмент хита The Rasmus под названием In The Shadows, премьера которого состоялась в 2003 году. Композиция вошла в пятый студийный альбом группы и принесла коллективу популярность.

"Наша миссия – чтобы как можно больше людей узнали об этой войне и мужестве украинского народа. Поэтому мы решили снять видео на эту песню, чтобы люди могли услышать и увидеть все, что мы хотим донести миру этой новой работой", – говорится на странице Kalush Orchestra в Instagram.

"Это что-то невероятное. Особенно вторая часть на украинском языке", – отреагировали в сети.

"Прекрасный трек, невероятно трогательный и мотивирующий. А последний кадр я теперь хочу на заставку на рабочем столе", – написали поклонники.

ВИДЕО

Видео: Kalush Orchestra / YouTube