"Тихое место 2". Вышел второй трейлер фильма с Эмили Блант. Видео
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили второй трейлер фильма "Тихое место 2". По сюжету семье главной героини Эбботт предстоит столкнуться с угрозами, казалось бы, тихого места. Оказывается, оно населено монстрами, охотящимися на звук. Роли исполнили Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс, Киллиан Мерфи, Брайан Тайри Генри. Режиссер – Джон Красински, снявший первую часть хоррора "Тихое место". Мировая премьера фильма "Тихое место 2" запланирована на 20 марта 2020 года.
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