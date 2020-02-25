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25 февраля, 2020
 
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"Тихое место 2". Вышел второй трейлер фильма с Эмили Блант. Видео

На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили второй трейлер фильма "Тихое место 2". По сюжету семье главной героини Эбботт предстоит столкнуться с угрозами, казалось бы, тихого места. Оказывается, оно населено монстрами, охотящимися на звук. Роли исполнили Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс, Киллиан Мерфи, Брайан Тайри Генри. Режиссер – Джон Красински, снявший первую часть хоррора "Тихое место". Мировая премьера фильма "Тихое место 2" запланирована на 20 марта 2020 года.

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Мировая премьера фильма "Тихое место 2" запланирована на 20 марта 2020 года
Мировая премьера фильма "Тихое место 2" запланирована на 20 марта 2020 года
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

видео

Видео: Movieclips Trailers / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер, Эмили Блант, Киллиан Мерфи
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