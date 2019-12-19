"Тихое место 2". Вышел тизер фильма с Эмили Блант. Видео
На YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures презентовали первый тизер хоррора "Тихое место 2". Режиссер – Джон Красински, снявший первую часть. Семье главной героини Эбботт предстоит столкнуться с угрозами, казалось бы, тихого места, населенного монстрами, охотящимися на звук. Роли исполнили Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс, Киллиан Мерфи, Брайан Тайри Генри. Мировая премьера фильма "Тихое место 2" намечена на март 2020 года.
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