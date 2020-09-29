Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ

Американский певец Джастин Тимберлейк стал дважды папой, сообщил Entertainment Tonight бывший участник группы ’N Sync Лэнс Басс.

Американский певец Джастин Тимберлейк и его жена актриса Джессика Бил во второй раз стали родителями. Об этом 25 сентября сообщило издание Entertainment Tonight со ссылкой на Лэнса Басса – экс-музыканта группы ’N Sync, в составе которой он выступал в конце 1990-х – начале 2000-х вместе с Тимберлейком.

При этом Басс не уточнил, когда именно у супругов родился второй ребенок. Музыкант отметил, что после того, как Бил родила во второй раз, чат, в котором состоят участники ’N Sync, посвящен младенцам.

В завершение Басс признался, что Тимберлейк "убьет его за это откровение".

Отношения Тимберлейка и Бил начались в 2007 году. Они поженились в Италии в 2012 году. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

В августе 2016 года издание Life&Style сообщило, что Бил ожидает появления на свет близнецов – по информации таблоида, актриса забеременела с помощью ЭКО.

Информацию о рождении второго ребенка представители пары не прокомментировали, пишет Entertainment Tonight.