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29 сентября, 2020
 
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Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ

Американский певец Джастин Тимберлейк стал дважды папой, сообщил Entertainment Tonight бывший участник группы ’N Sync Лэнс Басс.

Тимберлейк и Бил поженились в 2012 году
Тимберлейк и Бил поженились в 2012 году
Фото: ЕРА

Американский певец Джастин Тимберлейк и его жена актриса Джессика Бил во второй раз стали родителями. Об этом 25 сентября сообщило издание Entertainment Tonight со ссылкой на Лэнса Басса – экс-музыканта группы ’N Sync, в составе которой он выступал в конце 1990-х – начале 2000-х вместе с Тимберлейком. 

При этом Басс не уточнил, когда именно у супругов родился второй ребенок. Музыкант отметил, что после того, как Бил родила во второй раз, чат, в котором состоят участники ’N Sync, посвящен младенцам. 

В завершение Басс признался, что Тимберлейк "убьет его за это откровение".

Отношения Тимберлейка и Бил начались в 2007 году. Они поженились в Италии в 2012 году. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

В августе 2016 года издание Life&Style сообщило, что Бил ожидает появления на свет близнецов – по информации таблоида, актриса забеременела с помощью ЭКО. 

Информацию о рождении второго ребенка представители пары не прокомментировали, пишет Entertainment Tonight.

Теги: дети, беременность, Джастин Тимберлейк, Джессика Бил, ’N Sync
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