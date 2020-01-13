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13 января, 2020
 
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ТНМК дадут представление "Теплый акустический вертеп" в Киеве

Украинская группа ТНМК представит авторскую программу, основанную на традициях народного театра, вертепа.

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Мероприятие состоится 14 января
Мероприятие состоится 14 января
Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert-Hall

14 января украинская группа ТНМК сыграет специальную программу "Теплый акустический вертеп" в Киеве. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert-Hall, в котором состоится мероприятие.

Музыканты станут персонажами классического украинского вертепа, а между песнями будут играть фрагменты мини-спектакля, в котором подадут рождественские традиции в современном контексте.

"У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали", – прокомментировал премьеру фронтмен ТНМК, автор идеи программы, Олег "Фагот" Михайлюта.

Автор либретто, музыкант Александр "Фоззи" Сидоренко написал стихи для каждого персонажа.

"Я пытался перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, немного добавив свежего перца", – отметил он.

Напомним, что недавно вышла видеоработа, в которой можно увидеть кусочки праздничных интермедий и песен, из которых и состоит теплый акустический вертеп от ТНМК, который группа сыграет уже 14 января в Caribbean Club Concert-Hall.

ВИДЕО
Видео:
tnmkmusic / YouTube

Купить билеты на концерт можно ЗДЕСЬ.

Теги: театр, концерт, ТНМК, Вертеп, Caribbean Club Concert Hall
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