ТНМК дадут представление "Теплый акустический вертеп" в Киеве

14 января украинская группа ТНМК сыграет специальную программу "Теплый акустический вертеп" в Киеве. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert-Hall, в котором состоится мероприятие.
Музыканты станут персонажами классического украинского вертепа, а между песнями будут играть фрагменты мини-спектакля, в котором подадут рождественские традиции в современном контексте.
"У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали", – прокомментировал премьеру фронтмен ТНМК, автор идеи программы, Олег "Фагот" Михайлюта.
Автор либретто, музыкант Александр "Фоззи" Сидоренко написал стихи для каждого персонажа.
"Я пытался перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, немного добавив свежего перца", – отметил он.
Напомним, что недавно вышла видеоработа, в которой можно увидеть кусочки праздничных интермедий и песен, из которых и состоит теплый акустический вертеп от ТНМК, который группа сыграет уже 14 января в Caribbean Club Concert-Hall.
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