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21 мая, 2020
 
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Together. Sia представила клип на саундтрек к своему авторскому фильму Music. Видео

Девятикратная номинантка на премию "Грэмми", австралийская певица Sia на своем YouTube-канале выпустила клип на песню Together. Композиция станет саундтреком к фильму Music, релиз которого намечен в США на осень и режиссером которого является Sia. Героиня картины Зу поборола зависимость и готовится начать новую жизнь. Ей приходится стать опекуном сводной сестры-аутиста Мьюзик. В представленном ролике детско-подростковый балет в костюмах, имитирующих руки, танцует на фоне стен, раскрашенных цветами радуги.

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Sia осенью представит авторскую ленту
Sia осенью представит авторскую ленту
Скриншот: Sia / Facebook

видео

Видео: Sia / YouTube
Теги: Австралия, фильм, видео, клип, саундтрек, Sia, певица Sia
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