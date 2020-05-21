Together. Sia представила клип на саундтрек к своему авторскому фильму Music. Видео
Девятикратная номинантка на премию "Грэмми", австралийская певица Sia на своем YouTube-канале выпустила клип на песню Together. Композиция станет саундтреком к фильму Music, релиз которого намечен в США на осень и режиссером которого является Sia. Героиня картины Зу поборола зависимость и готовится начать новую жизнь. Ей приходится стать опекуном сводной сестры-аутиста Мьюзик. В представленном ролике детско-подростковый балет в костюмах, имитирующих руки, танцует на фоне стен, раскрашенных цветами радуги.
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