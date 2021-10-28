  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники

В материале уточняется, что 65-летний актер признался брачующимся Дисембре и Ташиа Фэррис, что сначала наблюдал за их свадьбой, а потом захотел подойти поближе, чтобы поздороваться и выразить свое восхищение.
"Я наблюдал за церемонией оттуда, и она была одной из самых красивых, что я когда-либо видел", – цитирует Хэнкса со слов источника издание. Актер попросил разрешение сфотографироваться с невестами, их годовалым сыном и гостями.
В статье говорится, что Ташия – по профессии повар, обслуживающий знаменитостей, и ее сложно удивить присутствием звезды, но у Хэнкса получилось "потрясти" не только ее, но и всех присутствующих.
Том Хэнкс – американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель. Он является лауреатом двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, "Эмми". Он был удостоен высшего знака отличия Франции – ордена Почетного легиона.