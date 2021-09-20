Топовые планшеты 2021 года Apple iPad Pro M1, Samsung Galaxy Tab S7 FE и компактный Huawei MatePad 11. Новые технологические решения, плюсы и минусы моделей

Новые технологические решения от флагмана

На острие технологического прогресса продолжают находиться компании Apple и Samsung. Именно они предлагают наиболее продвинутые изделия, которые могут похвастаться большим количеством новшеств. Так, фурор в 2021 году произвела линейка планшетов профессионального уровня iPad Pro M1, созданная лучшими инженерами американского концерна.

Новые технологии в iPad Pro M1:

яркий дисплей Liquid Retina XDR, оборудованный подсветкой mini-LED (сочетает плюсы IPS и OLED, но лишена их недочетов);

интегрированная однокристальная система на чипе M1 со встроенной в чипсет оперативной памятью и графическим чипом;

улучшенная фронтальная камера;

поддержка 5G, что в перспективе позволит без малейших задержек смотреть видео 4K в интернете.

Новинки планшетов от Samsung и Huawei

Стремится не отставать от конкурента и компания Samsung, выпустившая на рынок в 2021-м линейку топовых планшетов Galaxy Tab S7 FE. Заказать новинку можно на сайте https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/planshety.html, где представлены лучшие модели бюджетного и профессионального сегмента. К плюсам модификации S7 FE стоит отнести мощный процессор Snapdragon 750G, имеющий восемь ядер, поддержку технологии 5G и карт памяти microSD объемом до 1ТБ.

Серьезное преимущество модели – мощная аккумуляторная батарея, обеспечивающая 13 часов автономной работы в режиме просмотра видео. Есть у нового планшета от Samsung и определенные недочеты. В частности, у него отсутствует датчик отпечатка пальца. Некоторые нарекания вызывает работа камеры. По своим функциональным возможностям и качеству снимков этот модуль заметно проигрывает решению от Apple. Не порадует меломанов и отсутствие разъема аудио 3.5 мм.

На пятки флагманам наступает китайский производитель Huawei со своей новой линейкой компактных планшетов MatePad 11. Устройства оснащаются производительным процессором Qualcomm Snapdragon 865, графическим чипом Adreno 650. Люди, которым необходимо работать с текстом, могут отдельно приобрести совместимую с устройством обложку-клавиатуру Smart Magnetic. При некоторой сноровке можно без особых проблем печатать на ней вслепую.