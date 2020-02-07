"Торнадо". Alyosha и Vlad Darwin выпустили клип. Видео
Украинский музыкант Vlad Darwin на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Торнадо", записанный вместе с певицей Alyosha. Режиссер – Инна Грабар. Съемки ролика проходили в ОАЭ. "Съемки проходили и на земле, и с воздуха. Мы хотели передать масштаб чувств, которые живут в сердцах влюбленных, поэтому выбрали именно пустыню – огромное открытое пространство", – прокомментировал премьеру Vlad Darwin, передала изданию "ГОРДОН" пресс-служба исполнителя. "Когда влюбляешься, в душе возникают ветры сомнений и надежд. Лишь потом наступит покой и родится новое солнце. А создание этой вселенной начинается с настоящего торнадо. До того как утихнуть, оно или даст родиться новому, или разрушит существующее. Так что пусть все ваши торнадо проходят за окном, когда вы в тепле и безопасности, а между вами лишь любовь", – отметила Alyosha.
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