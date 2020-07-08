"Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер анимационного многосерийного фантастического фильма "Трансформеры: Война за Кибертрон". Трейлер посвящен первой части трилогии, которая называется "Осада". Действие картины будет происходить на Кибертроне – родной планете трансформеров. В центре сюжета окажется противостояние между автоботами и десептиконами, которые являются врагами автоботов во вселенной трансформеров. Проект будет состоять из трех частей по шесть эпизодов в каждой. Производством мультсериала занимается американская компания Rooster Teeth и японская студия Polygon Pictures. Первые шесть эпизодов мультсериала "Трансформеры: Война за Кибертрон" выйдут на Netflix 30 июля.
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