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11 августа, 2020
 
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"Третий день". Вышел трейлер сериала с Джудом Лоу и Наоми Харрис. Видео

Американский телеканал HBO на своем YouTube-канале обнародовал трейлер мистического сериала "Третий день". Главные роли исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис. Действие сериала разворачивается на таинственном острове, жители которого ведут архаичную жизнь и из поколения в поколение передают свои традиции. Проект состоит из двух частей. Первая – "Лето" – рассказывает о мужчине Сэме, который пытается сбежать с острова. Местные жители с помощью ритуалов принуждают его заново переживать трагические эпизоды жизни. Вторая часть – "Зима" – повествует о женщине Хеллен, прибывшей на остров в поисках ответов на вопросы о своей жизни. Роли также исполнили Кэтрин Уотерсон, Эмилли Уотсон, Фрейя Аллан. Премьера сериала намечена на 14 сентября на стриминговой платформе HBO Max.

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Герой Лоу попытается сбежать с таинственного острова
Герой Лоу попытается сбежать с таинственного острова
Скриншот: HBO / YouTube

видео

Видео: HBO / YouTube
Теги: видео, сериал, Джуд Лоу, Наоми Харрис, трейлер, HBO
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