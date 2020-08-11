"Третий день". Вышел трейлер сериала с Джудом Лоу и Наоми Харрис. Видео
Американский телеканал HBO на своем YouTube-канале обнародовал трейлер мистического сериала "Третий день". Главные роли исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис. Действие сериала разворачивается на таинственном острове, жители которого ведут архаичную жизнь и из поколения в поколение передают свои традиции. Проект состоит из двух частей. Первая – "Лето" – рассказывает о мужчине Сэме, который пытается сбежать с острова. Местные жители с помощью ритуалов принуждают его заново переживать трагические эпизоды жизни. Вторая часть – "Зима" – повествует о женщине Хеллен, прибывшей на остров в поисках ответов на вопросы о своей жизни. Роли также исполнили Кэтрин Уотерсон, Эмилли Уотсон, Фрейя Аллан. Премьера сериала намечена на 14 сентября на стриминговой платформе HBO Max.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.