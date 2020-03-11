"Третий день". Вышел трейлер сериала с Лоу и Харрис. Видео
Американский телеканал HBO на своем YouTube-канале презентовал трейлер сериала "Третий день". Действие проекта будет развиваться на изолированном острове. По сюжету, героям сериала – мужчине и женщине – предстоит столкнуться с тайнами этого места и жителями, совершающими старинные ритуалы. Режиссеры – Марк Манден и Филиппа Лоуторп. Роли исполнили Джуд Лоу, Наоми Харрис, Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Пэдди Консидайн. Премьера сериала назначена на 11 мая 2020 года на HBO.
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