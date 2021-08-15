"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе

Вместо подписи к фотографиям Кардашян оставила эмодзи в виде ножниц.

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"О Боже мой, Кортни, выглядишь ошеломительно", – написала moxdiee.

"Вот и все, я стригусь. Ты так хорошо выглядишь", – прокомментировала paxtonfielies_.

"Твои красивые длинные волосы. Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен. Сохраняй свои идеи", – написала valentina756178.

Как выглядела Кортни Кардашян до стрижки:

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