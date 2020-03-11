"Тролли: Мировой тур". Вышел третий трейлер мультфильма "Тролли-2". Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили третий трейлер мультфильма "Тролли. Мировой тур". По сюжету главные герои, тролли узнают, что за пределами их родной деревни существуют другие похожие племена. Чтобы спасти свой род от надвигающейся опасности, они решают объединиться. Героев озвучили Анна Кендрик, Джейми Дорнан, Джастин Тимберлейк, Келли Кларксон. Мировая премьера мультфильма назначена на 17 апреля 2020 года.
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