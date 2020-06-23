Twenty One Pilots запустили "бесконечный" клип. Видео
Американская группа Twenty One Pilots разместила на своем YouTube-канале "бесконечный" клип на трек Level of Concern, собранный из фанатских видео. Каждые 3 минуты 40 секунд трек и клип начинаются заново, но уже с новым видеорядом. Он представляет собой ролики, которые прислали фаны коллектива Twenty One Pilots. "Станьте частью первого в истории бесконечного музыкального клипа", – призвали музыканты. Трек Level of Concern вышел в апреле 2020-го после двухлетнего затишья группы.
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