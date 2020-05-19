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20 мая, 2020
 
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"Ты сопел, что ты главный здесь босс, что твой тесть крутой "единорос". ДДТ выпустили клип на трек "Злой дядя". Видео

Российская группа ДДТ на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Злой дядя". В ролике лидер группы, музыкант Юрий Шевчук появляется лежащим на фоне полос, символизирующих пешеходный переход "зебру". По сюжету песни его сбили на пешеходном переходе, нарушив правила дорожного движения. При этом нарушитель с битой напал на пострадавшего. "Что же, дядя, ты такой злой? Исподлобья на нас всех глядя, воешь, как волк под луной", – поется в припеве. Также в композиции говорится о "самой доброй стране" с высокой пенсией, где желает счастья в Новый год президент и "честь отдает каждый мент". "А ты сопел, что ты главный здесь босс, что твой тесть – крутой "единорос". Я понимаю: ты – боксерская груша. Но чем я оскорбил твою душу?" – поет ДДТ.

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ДДТ: Что же, дядя, ты такой злой? Исподлобья на на нас всех глядя, воешь, как волк под луной
ДДТ: Что же, дядя, ты такой злой? Исподлобья на на нас всех глядя, воешь, как волк под луной
Скриншот: officialddt / YouTube

видео

Видео: officialddt / YouTube
Теги: Россия, Юрий Шевчук, видео, клип, ДДТ, музыкант, трек, ролик
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