"Ты". Вышел трейлер второго сезона сериала Netflix о маньяке. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix в YouTube разместили трейлер второго сезона сериала "Ты". Главный герой психологического триллера – продавец из книжной лавки, случайно встретивший среди посетительниц свою любовь. У героя проявляется маниакальная зависимость от новой пассии. Главную роль исполнил Пенн Бэджли, звезда сериала "Сплетница". Премьера второго сезона проекта состоится 26 декабря Netflix.
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