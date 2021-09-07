"Ты взорвала мой мир", "С днем рождения, наша любовь". Футболист Андрей Пятов показал фото с младшей дочерью

"Малышка Майя! Солнышко! С первого дня твоего появления на свет и по сей день мы с мамой безмерно счастливы. Большая радость быть твоими родителями и не уставать восхищаться твоей красотой, рассуждениями и отношением к миру. С днем рождения, наша любовь", – написал 37-летний спортсмен.

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Жена футболиста Юлия Пятова тоже поздравила младшую дочь в Instagram. "Майя! Ты взорвала мой мир! Ты покоряешь всех, кого встречаешь на своем пути! Я искренне горжусь своим творением, своей частичкой себя, своим ребенком. Этого не отнять, не купить и не придумать! Ты лучшая сестричка для своих сестер и брата. Ты прекрасна, доченька!" – написала она.

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