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07 сентября, 2021
 
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"Ты взорвала мой мир", "С днем рождения, наша любовь". Футболист Андрей Пятов показал фото с младшей дочерью

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У 37-летнего Андрея Пятова четверо детей: три дочери и один сын
У 37-летнего Андрея Пятова четверо детей: три дочери и один сын
Фото: piat30 / Instagram

Капитан национальной сборной Украины по футболу, вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов 7 сентября в Instagram поздравил свою младшую дочь Майю с семилетием.

"Малышка Майя! Солнышко! С первого дня твоего появления на свет и по сей день мы с мамой безмерно счастливы. Большая радость быть твоими родителями и не уставать восхищаться твоей красотой, рассуждениями и отношением к миру. С днем рождения, наша любовь", – написал 37-летний спортсмен.

Жена футболиста Юлия Пятова тоже поздравила младшую дочь в Instagram. "Майя! Ты взорвала мой мир! Ты покоряешь всех, кого встречаешь на своем пути! Я искренне горжусь своим творением, своей частичкой себя, своим ребенком. Этого не отнять, не купить и не придумать! Ты лучшая сестричка для своих сестер и брата. Ты прекрасна, доченька!" – написала она.

Контекст:

Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий "Шахтер" футболист перешел из полтавской "Ворсклы" в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе "Шахтера" он выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.

Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых детей: троих девочек – Дашу (2006), Милану (2009) и Майю (2014) – и сына Льва, который родился два с половиной года назад.

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