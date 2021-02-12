Малинин сообщил о рождении внука

Российский певец Александр Малинин поделился снимком с огромной бутылкой вина в руках.

Малинин: Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука!!! Ура!!!

Российский певец Александр Малинин на своей странице в Instagram 12 февраля сообщил о рождении внука.

"Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука!!! Ура!!!" – написал он.

Пост певец сопроводил снимком с большой бутылкой вина в руках.

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Жена Малинина, Эмма, объяснила в Instagram, что пополнение произошло в семье у ее сына Антона.

"У нас родился замечательный мальчик Лео. Третий внук. Малыш родился весом 4,2 кг, 53 см. Антон и Ангелина сделали нам такой подарок. Мы счастливы", – написала она.

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Александр Малинин женился на Эмме Залукаевой (Малининой) 13 февраля 1990 года. У них есть двойняшки – сын Фрол и дочь Устинья, родившиеся 23 ноября 2000 года. Антон – сын Эммы от первого брака. От него же у Малининых есть внуки Платон Малинин (2007) и Арианна (2012).

До брака с Эммой Малинин был женат дважды. От первой жены, скрипачки Инны Курочкиной, у него есть сын Никита, родившийся 4 сентября 1981 года, от второй супруги, певицы Ольги Зарубиной, – дочь Кира, которая родилась в 1986 году.