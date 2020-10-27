У Турман роман с американским архитектором – СМИ

Американская актриса Ума Турман познакомилась со своим новым избранником на пляже, пишет Page Six.

У Турман – две дочери и сын Фото: ЕРА

Американская актриса Ума Турман состоит в отношениях с американским архитектором Питером Саббетом, сообщает 26 октября таблоид Page Six.

По информации издания, пара познакомилась на пляже по инициативе Саббета, который попросил Турман присмотреть за его собакой, пока он будет плавать. Отмечается, что Саббет не знал, что просит об услуге голливудскую актрису.

Как пишет таблоид, во время карантина актриса вместе с тремя детьми проживала в Хэмптоне (Вирджиния, США), где теперь вместе со своим избранником планирует купить общий дом.

Ума Турман родилась в 1970 году в Бостоне (США). В прошлом она была трижды замужем. С первым супругом актером Гэри Олдменом Турман прожила два года. Супруги расстались в 1992 году.

В браке с Итаном Хоуком, за которого вышла замуж в 1998 году, Турман родила дочь Майю Рэй (1998) и сына Левона Грина (2002). В 2005 году Турман и Хоук расстались.

В 2007 году актриса сошлась с финансистом