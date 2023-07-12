"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери

"Меня пугают и одновременно приносят ух какую радость сны с тобой. Я их жду, потому что там все так, вроде бы ничего не произошло: мы говорим, смеемся даже. В этих снах возникает легкий вайб безграничного счастья видеть и чувствовать тебя. Страх же наступает, когда сквозь сон все же понимаешь, что я сплю и снова нужно просыпаться, нести крест отца, похоронившего своего ребенка…" – написал он.

Грубич вспомнил, как не брал трубку, когда звонили из больницы.

"В 5.00 были непринятые звонки, а в 6.00 я все же взял злостную трубку и разбудил всех домашних своим воем, которого никто и никогда до этого момента от меня не слышал…" – признался он.

Телеведущий отметил, что сомневался, стоит ли писать, но решился.

"Оля была удивительно красива и внутренне, и внешне. Она уверенно хотела быть социальной работницей, чтобы помогать немощным людям. А если наша со Светланкой (жена Грубича. – "ГОРДОН") младшая дочь что-то решила, то уже дальше ее остановить практически невозможно", – рассказал он.

Грубич считает, что полиция скрыла от его семьи правду о произошедшем.

"Меня успокаивает вера в Бога, и он наверняка лучший судья", – заявил телеведущий.

Он подчеркнул, что пишет не ради печальных "лайков", а чтобы обратиться к родителям, пережившим своих детей.

"Нам выпало самое большое из возможных несчастий. Годы не дают облегчения и утешения, боль не утихает, она может атаковать врасплох. Поэтому советую не питать иллюзий на спасение во времени. Вместо этого максимально отвлекайтесь: работайте, общайтесь, помогайте, воюйте (если чувствуете силу)… Только не рвите себе душу и не концентрируйтесь на своей потере", – написал он.

Грубич добавил, что людей, которые потеряли детей, в Украине тысячи.

"Нам нужно устоять на ногах и жить дальше ради погибших тоже. Верим, что они там наверху готовят для нас самые лучшие места. Правда, Олюня?" – завершил он свой пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Костянтин Грубич (@kostya_hrubych)