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12 июля, 2023
 
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"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери

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Грубич признался, что видит покойную дочь в снах
Грубич признался, что видит покойную дочь в снах
Фото: Костянтин Грубич / Facebook

Украинский телеведущий и журналист Константин Грубич в Instagram 12 июля опубликовал пост, посвященный девятой годовщине гибели своей дочери Ольги.

"Меня пугают и одновременно приносят ух какую радость сны с тобой. Я их жду, потому что там все так, вроде бы ничего не произошло: мы говорим, смеемся даже. В этих снах возникает легкий вайб безграничного счастья видеть и чувствовать тебя. Страх же наступает, когда сквозь сон все же понимаешь, что я сплю и снова нужно просыпаться, нести крест отца, похоронившего своего ребенка…" – написал он.

Грубич вспомнил, как не брал трубку, когда звонили из больницы.

"В 5.00 были непринятые звонки, а в 6.00 я все же взял злостную трубку и разбудил всех домашних своим воем, которого никто и никогда до этого момента от меня не слышал…" – признался он.

Телеведущий отметил, что сомневался, стоит ли писать, но решился.

"Оля была удивительно красива и внутренне, и внешне. Она уверенно хотела быть социальной работницей, чтобы помогать немощным людям. А если наша со Светланкой (жена Грубича. – "ГОРДОН") младшая дочь что-то решила, то уже дальше ее остановить практически невозможно", – рассказал он.

Грубич считает, что полиция скрыла от его семьи правду о произошедшем.

"Меня успокаивает вера в Бога, и он наверняка лучший судья", – заявил телеведущий.

Он подчеркнул, что пишет не ради печальных "лайков", а чтобы обратиться к родителям, пережившим своих детей.

"Нам выпало самое большое из возможных несчастий. Годы не дают облегчения и утешения, боль не утихает, она может атаковать врасплох. Поэтому советую не питать иллюзий на спасение во времени. Вместо этого максимально отвлекайтесь: работайте, общайтесь, помогайте, воюйте (если чувствуете силу)… Только не рвите себе душу и не концентрируйтесь на своей потере", – написал он.

Грубич добавил, что людей, которые потеряли детей, в Украине тысячи.

"Нам нужно устоять на ногах и жить дальше ради погибших тоже. Верим, что они там наверху готовят для нас самые лучшие места. Правда, Олюня?" – завершил он свой пост.

Контекст:

Младшая дочь Грубича Ольга умерла 12 июля 2014 года в больнице, находясь в коме после того, как в ночь на 26 июня ее на пешеходном переходе недалеко от дома сбил автомобиль. Водитель покинул место аварии. Девушке было 17 лет. Она похоронена на Лесном кладбище в Киеве.

Следствие так и не установило, кто был за рулем автомобиля, который сбил на пешеходном переходе дочь телеведущего.

У Константина и Светланы Грубич есть взрослые дочь Владислава (1996) и сын Ярослав (1997).

Теги: смерть, авария, трагедия, телеведущий, автомобиль, девушка, Константин Грубич, дочь
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