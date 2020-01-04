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04 января, 2020
 
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"Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Вышел трейлер фильма с Дауни-младшим. Видео

На YouTube-канале Universal Pictures разместили трейлер фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Лента основана на одноименном романе Хью Лофтинга. В центре сюжета – приключения ветеринара, обладающего способностью разговаривать с животными. Режиссер – Стивен Гейган. Роли исполнили Роберт Дауни – младший, Антонио Бандерас, Майкл Шин, Эмма Томпсон, Рами Малек, Джон Сина, Кумэйл Нанджиани, Октавия Спенсер, Том Холланд, Крэйг Робинсон, Рэйф Файнс, Селена Гомес, Марион Котийяр. Мировая премьера запланирована на 17 января 2020 года.

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Роберт Дауни младший исполнил роль ветеринара со сверхспособностями
Роберт Дауни – младший исполнил роль ветеринара со сверхспособностями
Скриншот: Universal Pictures / YouTube

видео

Видео: Universal Pictures / YouTube
Теги: фильм, видео, Антонио Бандерас, Селена Гомес, Марион Котийяр, трейлер, Рэйф Файнс, Роберт Дауни-младший, Рами Малек, Эмма Томпсон, Том Холланд, Октавия Спенсер, Джон Сина
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