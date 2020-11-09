"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь

По словам украинского актера Владимира Горянского, его дочь Мария осваивает профессию кинорежиссера в Лос-Анджелесе.

Горянский женат в третий раз Скриншот: Світське життя / YouTube

Украинский актер Владимир Горянский в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей, которое вышло 7 ноября на "1+1", рассказал, что его 17-летняя дочь Мария учится в киношколе в Лос-Анджелесе.

"Уехала в Лос-Анджелес в киношколу, там занимается", – сообщил он.

По словам актера, если раньше его дочь мечтала только об актерской карьере, то теперь намерена освоить профессию кинорежиссера.

Мария – дочь актера от второго брака с Ларисой Горянской. Пара прожила вместе с 2002 по 2011 годы.

В феврале 2016 Горянский женился в третий раз. Его избранницей стала Елена Фейса. Свадьба состоялась в США.