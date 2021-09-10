  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев

В мае 2021 года Моисеев был гостем на юбилее у Орбакайте Фото: bmoiseevpro / Instagram

"Его любимые женщины, к которым он испытывает трепетное отношение – [российская певица] Алла Борисовна [Пугачева] и вдова [российского певца] Иосифа Кобзона Нелли", – заявил Гаспарян.

Соседка Моисеева Наталья Закашанская в интервью журналистам канала сообщила, что за Моисеевым ухаживает няня. Продукты и медикаменты артисту приносит его бывший концертный директор Сергей Горох, отмечается в репортаже.

"У артиста достаточно неплохая пенсия и есть поддержка друзей. Мы знаем, что часть наследства он завещал [дочь Пугачевой, российская певица] Кристина Орбакайте", – заявил в эфире канала журналист Максим Сидоров.

По словам невролога Сергея Длина, о возвращении артиста на сцену речь не идет – ему требуется длительная реабилитация.

"Есть очаг повреждения, который не дает полностью привести организм в порядок", – отметил Длин.

Репортаж о жизни Моисеева начинается с 19-й минуты видео.

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Видео: TV Center / YouTube