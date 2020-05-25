"Не помнит людей, не помнит события", "Его карьера окончена". Разин и Соседов рассказали о состоянии Моисеева

Российский продюсер Андрей Разин и музыкальный критик Сергей Соседов признались, что 66-летний российский певец Борис Моисеев не всегда понимает, кто ему звонит, и передвигается с трудом.

66-летний российский певец Борис Моисеев после второго инсульта пребывает в беспамятстве. Об этом изданию "Собеседник" рассказал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

"Год назад он еще мог сносно общаться. На данный момент не может. Боря даже не всегда понимает, кто ему звонит. Когда в нашей последней беседе я перечислял, что происходило в начале нашей карьеры, он понемногу стал вспоминать... Но в целом он не помнит людей, не помнит события. Он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил", – рассказал Разин.

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Видео: Собеседник Интернет-редакция / YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что последний раз видел Моисеева в марте 2019 года на концерте певца Димаша в Кремле. Тогда певец уже ходил с трудом, его поддерживал под руку находящийся рядом человек, возможно, директор.

"Скорее всего, его карьера окончена. Он сделал свое дело, а сейчас его время ушло. Артист, как спортсмен, не может вечно быть в форме, в фаворе. Все уходят так или иначе. Но в то же время могу сказать, что таких артистов, как Боря, на эстраде сейчас нет. Он был очень ярким!" – отметил Соседов.

Сергей Лавров, основатель компании "Кремль концерт", промоутер, который много лет был организатором концертов, заявил, что у певца есть задержка речи, но он отдает себе отчет.

"У Бори есть, конечно, задержка речи, но он не в маразме, он по-прежнему шутит, общается, – утверждает Сергей Лавров. – Другое дело, что он не сразу может ответить, из-за этого начинает нервничать, злиться на себя. А так все хорошо. Он заслуженный артист России, пенсионер, получает около 50 тыс. руб. (около 19 тыс. грн. – "ГОРДОН"). Также ему помогают поклонницы. Одна состоятельная женщина присылает очень хорошие деньги, другая дает чуть меньшие суммы, но это же тоже внимание и помощь. Также помогает Нелли Кобзон, пару раз помощь поступала от Аллы Пугачевой", – рассказал Лавров.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. Он советский и российский певец, танцовщик, хореограф. Обладатель звания заслуженный артист Российской Федерации (2006). В 2010 году Моисеев перенес первый инсульт, в 2015-м – второй.