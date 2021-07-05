Украинская короткометражка "Папины кроссовки" отобрана в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно

Об этом говорится на официальном сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Лента отобрана в конкурсную программу Pardi di Domani ("Леопарды будущего") короткометражных и среднеметражных фильмов со всего мира, уточняется в сообщении.
Режиссер короткометражки – Ольга Журба. В ее картине снялись непрофессиональные актеры. В центре сюжета – судьба 13-летнего подростка, которого вот-вот должны усыновить американские родители.
Locarno Film Festival – одна из самых авторитетных киноплощадок мира. Фестиваль проводится с 1946 года. В этом году киносмотр состоится с 4 по 14 августа.
В 2017 году украинская короткометражка уже побеждала на конкурсе в Локарно. "Золотой леопард" достался режиссеру Павлу Острикову за фильм "Выпуск 97".