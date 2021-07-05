Украинская короткометражка "Папины кроссовки" отобрана в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно

Об этом говорится на официальном сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Лента отобрана в конкурсную программу Pardi di Domani ("Леопарды будущего") короткометражных и среднеметражных фильмов со всего мира, уточняется в сообщении.

Режиссер короткометражки – Ольга Журба. В ее картине снялись непрофессиональные актеры. В центре сюжета – судьба 13-летнего подростка, которого вот-вот должны усыновить американские родители.