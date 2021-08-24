  "Україна цінує лиш мертвих, а ти потрібен нам, брате, живим!" Новый клип рэпера ЯрмаКа вошел в YouTube-тренды

"Это страна для порядочных и покидать ее должны подонки, а не мы с вами!" – заявил ЯрмаК Фото: ЯрмаК / Facebook

"Я счастлив жить и знать крутых и невероятно сильных людей нашей страны! Хочу ценить и говорить им спасибо за их работу пока они живы, здоровы и продолжают делать Украину лучше! Это страна для порядочных людей и покидать ее должны только подонки, а не мы с вами! Всех с 30-й годовщиной независимости!", – написал ЯрмаК в Instagram.

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В клипе 29-летнего исполнителя снялись олимпийский чемпион и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, поэт и публицист Сергей Жадан, журналист-расследователь Денис Бигус, солист группы "Танок на майдані Конго" Фагот (Олег Михайлюта), экс-вокалист группы "Тартак" Александр Положинский, певица Светлана Тарабарова и другие.

В песне ЯрмаКа, в частности, звучат и такие слова:

І руйнує наші мури не ворог, а чвари бл…дські.

І коли вже знайдуть спільне всі петлюри й скоропадські?

Від Русі до наших днів – усі вади в нас одні:

Чи то дурні, бо бідні, чи все ж ми бідні, бо дурні.

[...]

І ніхто не зміг силою стерти,

Ми самі свою долю гнівим,

Україна цінує лиш мертвих,

А ти потрібен нам, брате, живим!

ВИДЕО

Видео: Yarmak Music / YouTube