Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2021
 
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"Україна цінує лиш мертвих, а ти потрібен нам, брате, живим!" Новый клип рэпера ЯрмаКа вошел в YouTube-тренды

 
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"Это страна для порядочных и покидать ее должны подонки, а не мы с вами!" заявил ЯрмаК
"Это страна для порядочных и покидать ее должны подонки, а не мы с вами!" – заявил ЯрмаК
Фото: ЯрмаК / Facebook

К 30-летию независимости Украины рэпер ЯрмаК презентовал на своем YouTube-канале клип на песню "Потрібен живим". Видео уже набрало больше 200 тыс. просмотров и попало в YouTube-тренды (самые просматриваемые ролики в Украине) на девятую строчку.

"Я счастлив жить и знать крутых и невероятно сильных людей нашей страны! Хочу ценить и говорить им спасибо за их работу пока они живы, здоровы и продолжают делать Украину лучше! Это страна для порядочных людей и покидать ее должны только подонки, а не мы с вами! Всех с 30-й годовщиной независимости!", – написал ЯрмаК в Instagram.

В клипе 29-летнего исполнителя снялись олимпийский чемпион и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, поэт и публицист Сергей Жадан, журналист-расследователь Денис Бигус, солист группы "Танок на майдані Конго" Фагот (Олег Михайлюта), экс-вокалист группы "Тартак" Александр Положинский, певица Светлана Тарабарова и другие.

В песне ЯрмаКа, в частности, звучат и такие слова:

І руйнує наші мури не ворог, а чвари бл…дські.
І коли вже знайдуть спільне всі петлюри й скоропадські?
Від Русі до наших днів – усі вади в нас одні:
Чи то дурні, бо бідні, чи все ж ми бідні, бо дурні.

[...]

І ніхто не зміг силою стерти,
Ми самі свою долю гнівим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!

ВИДЕО
Видео: Yarmak Music / YouTube
Контекст:

Александр Ярмак, выступающий под сценическим псевдонимом ЯрмаК, родился 24 октября 1991 года в городе Борисполь под Киевом. Окончил Национальный авиационный университет в Киеве, играл в КВН за команду "Сборная НАУ".

В 2011-м музыкант выпустил свой первый клип "Пидарасия", набравший более миллиона просмотров. В 2012 году ЯрмаК презентовал дебютный сольный альбом "ЯсЮТуба". В 2013-м снял сериал "Как закалялся стайл", где сыграл главную роль.

С 2016-го женат на модели Анне Шумяцкой. В июне 2019-го у пары родилась дочь Анна.

Теги: Сергей Жадан, YouTube, независимость, Александр Положинский, клип, видеоклип, Тартак, Жан Беленюк, Светлана Тарабарова, Денис Бигус, рэпер, ЯрмаК, Yarmak, Фагот
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